Inzaghi | Derby fondamentale La sconfitta in Supercoppa figlia di episodi

Simonepresenta ildella Madonnina in programma domenica alle 18 nella sala conferenze di Appiano Gentile. Per l'Inter arriva un confronto che nelle ultime due sfide dirette ha visto vincere gli avversari, tra campionato eItaliana. "Sappiamo cosa rappresenta un. Una partita sentita, piena d'insidie. Il Milan è un'ottima squadra, con tantissima qualità nei singoli. Per noi è una partita molto importante - esordisce- Conosciamo il valore dell'avversario, quest'anno i primi duesono andati male, ma i precedenti non vanno in campo. Il primo lo abbiamo perso in modo meritato, il secondo eravamo in controllo e dovevamo essere più bravi negli. Il primo gol era stato viziato da un fallo netto su Asllani, con conseguente ammonizione per Mkhitaryan, ma può capitare e dovevamo reagire meglio.