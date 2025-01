Superguidatv.it - Grande Fratello, Luca Calvani riabbraccia Helena Prestes: “non ti perdere, puoi volare alto. Luce sempre” | Video Mediaset

Alunaemozione per. L’attore dopo l’eliminazione della scorsa puntata torna nella casa perre la sua amica. Un momento dicommozione.: “non cercare di smascherare nessuno, si vede tutto da fuori”torna nella casa delper una sorpresa ad. A volerla rivedere è stato proprio l’attore: “sento che ha bisogno di vedermi”. Una volta entrato,e la esorta: “non, non ti, non hai bisogno di smascherare nessuno. Tu, devi solo, ti sostengo da fuori, questo è un gioco incredibile, devi avere la forza. Fregatene, vola, se sbattono la porta cambia letto, lo sai di chi tifidare. Non cercare di smascherare nessuno, si vede tutto e da fuori tutti sostengono le persone che vogliono”.