Liberoquotidiano.it - Dopo Almasri, anche l'Albania: immigrati tutti indietro, le toghe rosse sono in guerra

Tornerannoin Italia i 43 migranti trattenuti nel centro di Gjader in. Lo ha deciso nel tardo pomeriggio la Corte d'Appello di Roma. Ancora una volta lesfidano il governo. I magistrati della Corte d'Appellodi fatto gli stessi che si erano espressi qualche settimana fa su un altro gruppo di migranti portati in. E questa decisione si va ad inserire nel braccio di ferro tra l'esecutivo e la magistratural'iscrizione nel registro degli indagati di Giorgia Meloni, due ministri e un sottosegretario per il caso. Tra i cittadini portati nel centro albanese ciegiziani e cingalesi, che erano stati fermati venerdì scorso. Una decisione come quelle già adottate nelle altre convalide precedenti. Con la sospensione della decisione dei giudici, una volta scaduti i termini per la convalida, i migranti provenienti per lo più da Bangladesh ed Egitto, verranno riportati in Italia.