Cosa si sa di ‘Unrecorded Night’, ultimo progetto di David Lynch per Netflix

C’era chi confidava in una quarta stagione di “Twin Peaks”, chi attendeva l’annuncio di un nuovotelevisivo in streaming. Qualcuno sognava anche l’arrivo di un nuovo film con la sua regia impareggiabile. Ma tutto si è improvvisamente infranto con la notizia della scomparsa di, il 15 gennaio scorso. Fumatore da sempre, è morto a causa delle complicazioni dovute all'enfisema dopo essere stato evacuato dalla sua casa, in seguito agli incendi boschivi della California meridionale del 2025. E in questi ultimi giorni, i fan sono tornati a chiedersi che ne sarà delprevisto per. Unrecorded Night, tutte le ultime notizie suldiA parlare delin essere è stato proprio il Ceo di, Ted Sarandos, in lutto per la morte del genioche, secondo quanto dichiarato, stava lavorando a una serie limitata su cuiera “al cento per cento”.