Tvplay.it - Caos totale Milan, cessione sul gong: stavolta manca pochissimo

Ilvicino a cedere uno dei suoi big più discussi proprio nel finale di calciomercato: la destinazione del rossonero sorprende tutti.Alla fine ladi lusso sembra proprio destinata a farsi, per il. Il club rossonero ha portato in rosa un profilo esperto come Kyle Walker, ma è adesso sul punto di cedere un giocatore importante della rosa di Conceiçao, sebbene in un altro ruolo. Le voci di un addio pesante nel club di Gerry Cardinale si rincorrono da tempo, ma adesso è stata rivelata una trattativa in stato già molto avanzato, a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato.sul. (LaPresse) TvPlay.itL’arrivo dell’ex allenatore del Porto aveva lasciato intendere delle novità, che si sarebbero già viste a gennaio. Conceiçao vuole determinate garanzie tecniche, oltre che di rendimento, ma c’è chiaramente di più.