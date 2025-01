Quotidiano.net - Amazon aumenta la retribuzione degli operatori di magazzino in Italia

a 1.876 euro mensili lalordadineoassunti della rete logistica in, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2025. In conseguenza di questa iniziativa, le retribuzioni dei dipendenti neoassunti saranno dell'8% più alte rispetto allaminima determinata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Logistica e Trasporti, recentemente rinnovato, per il quinto livello, pari a 141 euro lordi al mese, e del 20% più alte rispetto al 2020. Lo annuncia l'azienda in una nota. Inoltre, si legge, "sempre come migliore condizione rispetto al mercato, inglidivengono assunti al livello 5°, laddove il CCNL prevede l'assunzione al livello inferiore per gli addetti alcomune, e gli stessi lavoratori ricevono un primo aumento dopo soli 12 mesi di lavoro e vengono promossi al livello superiore dopo 24 mesi di lavoro".