Le peggiori giocate di Antony

Un addetto stampa del Betis copre il volto di, tenendo in mano alcune sue vecchie foto, stampate frettolosamente su fogli A4. È un’atmosfera lunare, saturata dai neon verdi che riempiono il centro sportivo della squadra. Si alternano le squadre della sua carriera: San Paolo, Ajax, Brasile, Manchester United. Sotto le foto si vede una persona con la maglia del Betis, la telecamera non particolarmente ferma ogni tanto rivela piccole parti del suo viso. Alla fine l'attesa per quella notizia che già conoscono tutti si esaurisce e appare, che si manifesta dietro i fogli, si indica il petto e, sgranando gli occhi, si lascia andare a un non molto entusiasta: «Sono qui».I più entusiasti, a dire la verità, sono i tifosi del Manchester United, che nei commenti sotto i post che hanno accompagnato l’affare hanno dato del loro meglio.