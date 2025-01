Ilfoglio.it - I laici di centrodestra al Csm contro Lo Voi

I consiglierididel Consiglio superiore della magistratura (Bertolini, Eccher, Bianchini, Aimi e Giuffrè) hanno depositato al comitato di presidenza la richiesta di apertura di una pratica sul procuratore di Roma Francesco Lo Voi, “in relazione alle modalità e tempi dell’iscrizione” nel registro degli indagati della premier Meloni, dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano per il caso Almasri. I consiglieri sottolineano che l’articolo 335 del codice di procedura penale, modificato dalla riforma Cartabia, prevede che l’iscrizione riguardi un “fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice” e che risultino “indizi a suo carico”, evidenziando quindi l’assenza di un “automatismo tra ricevimento della notizia e iscrizione nel registro” degli indagati (cioè l’assenza del tanto evocato “atto voluto”), richiamando anche una circolare del 2017 della stessa procura.