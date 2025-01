Lanazione.it - Firenze, al via il progetto “Un giorno in bottega”: sindaca e giunta lavorano con gli artigiani

, 30 gennaio 2025 – Parte venerdì 31 gennaio il“Unin”, promosso da Confartigianato Impresecon l'obiettivo di avvicinare l'amministrazione comunale al mondo dell'artigianato. Ladi, Sara Funaro, inaugurerà l'iniziativa lavorando per alcune ore nella sartoria Liverano e Liverano, nel Quartiere 1. Ilprevede che, nel corso del 2025, assessori dellae presidenti dei quartieri si cimentino in vari mestieri, dalla lavorazione del bronzo alla produzione di profumi, dalla pasticceria alla liuteria. In totale, saranno coinvolte 17 imprese artigiane, con appuntamenti mensili dedicati a diverse lavorazioni, per offrire un quadro concreto dello stato di salute dell'artigianato fiorentino. Secondo un dossier di Confartigianato, aoperano 306 aziende di sartoria, di cui 160 artigiane, con un’età media di attività intorno ai 13 anni.