Ternana, l'entusiamo dei nuovi arrivati. Millico e Vallocchia suonano la carica

Uno per il rilancio definitivo, l’altro per vivere una grande esperienza nella squadra di cui è tifoso. Sono rispettivamente Vincenzoe Andrea, che esprimono piena soddisfazione per la nuova maglia. "Le aspettative su di me sono sempre state alte – spiega, arrivato dal Foggia, ha anche vissuto la serie A, l’Europa League e le Nazionali giovanili – ma non sempre tutto va come si vuole. È importante restare umili e determinati, con la fiducia nei propri mezzi. Voglio dare il massimo e adattarmi alle esigenze della squadra. Da Cicerelli (caratteristiche simili, ndr) posso imparare molto e non ho problemi a giocare anche a destra. Ho sempre saputo che questa è una piazza dalla grande tradizione. È un onore essere qui e contribuire a rendere speciale questa stagione, in un gruppo di cui ho subito notato la forza e la compattezza".