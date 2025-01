Biccy.it - Ilaria Galassi, il gieffino su cui ha messo gli occhi: “Se non avessi un compagno ci avrei fatto un pensierino”

al Grande Fratello si sarebbe presa una piccola crush per und’avventura che avrebbe puntato qualora non fosse già felicemente accompagnata. Lo ha rivelato lei stessa alla sua amica Pamela Petrarolo che però non ha reagito nel migliore dei modi. Il lui in questione è Iago Garcia.“In un’altra situazione mia, cioè senza figli e senza, lo sai che io un pensiero ce l’? Non è grave quello che ho detto. Ho detto in un altro momento! Senza figli e senzaattuale! Non ho detto adesso. Te lo dico perché tanto lo faranno vedere“. Ha dettoriferendosi proprio a Iago Garcia.farebbe unsu Iago Garcia, la reazione di Pamela PetraroloLa reazione di Pamela Petrarolo, però, non è stata delle migliori. “E secondo te è importante dire questa cosa, molto utile, molto sensata! Questa cosa che stai dicendo è grave, non ho parola! Hai una casa, come fai a dire una cosa del genere? Io se stessi a casa e mio marito dicesse una cosa del genere, a me roderebbe il c*o! Lo dici te che non lo fanno vedere! Che ancora non lo sai che stai dentro la Casa del Grande Fratello? C’è il canale 55, mentre lo dici già lo hanno sentito.