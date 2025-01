Coppa del Mondo di Biathlon, il Team Maschile Azzurro piazza la quarta posizione in staffetta

Leggi su Ilfaroonline.it

Bolzano, 25 gennaio 2025 – Fa una splendida gara la squadradiindel. l'Italialaad Anterselva, con ilformato da Daniele Cappellari, Lukas Hofer, Elia Zeni e Tommaso Giacomel.Il tempo sul traguardo, in, è quello di 1:13'33?6. La gara è vinta dalla compagine francese (Claude/Fillon Maillet/Perrot/Jacquelin), al termine di una prova di altissimo livello.La Norvegia (Lægreid/Bø/Bø/Christiansen) realizza la seconda.Gli Azzurri riscattano la prova difficile di Ruhpolding.Come riporta fisi.org – domenica 26 gennaio la tappa di Anterselva si completa con lafemminile in programma alle 12:05, seguita alle 14:45 dall'inseguimento.Foto fisi.org