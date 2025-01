Lanazione.it - Tuscan Excelsia: Tradizione e Innovazione nel Catering

A consolidare questa reputazione contribuiscono realtà straordinarie come. Questa azienda, nata dall’ingegno imprenditoriale di Paolo Provvedi, rappresenta l’evoluzione di una storica salsamenteria situata nel quartiere Bellariva. Ciò che un tempo era una bottega gourmet a conduzione familiare è oggi un colosso deldi lusso, capace di portare i sapori autentici della cucina toscana in eventi esclusivi in Italia e all’estero. “Abbiamo iniziato nel 1986,” ricorda Provvedi, “quando le nostre clienti ci chiedevano di ricevere direttamente a casa i piatti pronti che preparavamo nel nostro laboratorio.” All’epoca, l’idea diera ancora poco diffusa, ma grazie all’intuizione e alla determinazione, l’attività si è rapidamente espansa. Nel 1998, l’azienda ha fatto il salto di qualità trasferendosi in una sede più ampia, dotata di un laboratorio all’avanguardia, e ha iniziato a collaborare con mercati internazionali, consolidando la sua reputazione.