Faccio la spesa rovistando nella spazzatura, così risparmio e viaggio. Non vado al supermercato da anni”

“Prendo tutto il cibo di cui ho bisogno dai cassonetti: sono quattroche nonal“. Da quattro, Sofie Juel Andersen, una trentenne danese, non mette piede in un, per lei, frugare tra i rifiuti è diventato un vero e proprio stile di vita. Non si tratta di una necessità dovuta a difficoltà economiche, ma di una scelta consapevole e guidata da motivazioni etiche. Questa pratica, conosciuta come dumpster diving, consiste nel recuperare alimenti scartati, spesso da supermercati, ma ancora perfettamente commestibili.“Ho iniziato per gioco”Sofie ha iniziato a rovistare nei cassonetti nell’ottobre del 2020, quando viveva a Sydney, in Australia: “Ho sempre saputo dell’esistenza del concetto di dumpster diving ed ero molto curiosa al riguardo. Non l’avevo mai fatto prima, quindi ho pensato di dare un’occhiata a un cassonetto e quello che ho trovato è stato pazzesco: era pieno di cibo fresco e adatto per essere consumato”.