Ilfattoquotidiano.it - Dubai, in famiglia è più bello

è una destinazione adatta a tutti, grandi e piccoli. Chiunque può lasciarsi trasportare dal suo indiscutibile fascino, una sorta di “mondo parallelo” dove tutto può accadere, tra suggestioni avveniristiche ed atmosfere da mille e una notte. Dal Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo a forma di Hymenocallis, il fiore del deserto, al The Palm, l’isola creata dal nulla a forma di palma, due prodigi dell’ingegneria come miraggi botanici, omaggi ad una terra fatta di sabbia. Forse è proprio questo il segreto della città emiratina, partire dal nulla e creare qualcosa che prima non c’era, sognare con un pizzico di ambizione, e intuizione, la stessa che permise di scoprire che nelle profondità del deserto si nascondeva la loro fortuna. Nel grande vuoto, “il tutto”, il segreto è quello di non fermarsi alle apparenze.