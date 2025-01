Ilrestodelcarlino.it - "Benedetta ha vissuto la croce come amore"

"La grandezza e la vocazione della BeataBianchi Porro è l’averla sua malattia, la sofferenza e lanonuna tragedia, ma". Lo ha sostenuto ieri nella chiesa della Badia di Dovadola il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, presiedendo la messa a 61 anni dalla morte. In una chiesa stracolma di pellegrini, giunti anche da Puglia, Lombardia e Veneto (da Sirmione un pullman, con parroco e sindaco), e di autorità, fra cui i sindaci di Dovadola Francesco Tassinari, di Rocca Marco Valenti e di Sirmione Luisa Lavelli, e il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno, nonché i Cavalieri del Santo Sepolcro, il cardinale ha spiegato che "perla, perché ha incarnato il Vangelo, dove Gesù dice: ‘Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la suae mi segua’".