Ambaradam il nuovo singolo di Jessica Morlacchi stupisce

Poche ore dopo la scelta del pubblico di rispedirla nella casa del Grande Fratello, su tutte le piattaforme di streaming è uscito ildi. Il pezzo potrebbe sorprendere molti, perché è ben confezionato, attuale e fresco, una canzone pop davvero orecchiabile e radiofonica. Il team diha fatto centro, peccato solo che essendo rientrata in gioco, laal momento non possa promuovere il suodi comeback.streampic.twitter.com/NMa1DPksxt— alessia; (@M0DOKILLA) January 23, 2025, il testo.Se abbiamo bisogno di tuttoAllora non siamo nienteIn comune c’abbiamo soltantoMille battaglie perseInversione ad U in autostradaLa tua pelle è un po’ che mi chiamaStanotte mi manchi di bruttoMa tanto senza te dove vuoi che vadaSe siamo mattiCi sentiamo a trattiE il resto sono cazzi mieiChe non si dicono maiChe non si dicono maiSe siamo sfattiChiusi in due o tre scattiAll’ombra dei palazzi coiBaci a tempo up and downSpacco in due questa cittàma non ti incrocio maiNella testa ho unDam Dam DamE poi Come si fa?Se quando te ne vaiSento qua paco raban ban ban banÈ unSe abbiamo bisogno del buioLunga vita a chi menteCon le mani ti sblocco un ricordoE la bocca che scendeRestiamo ancora un po’ fammi stradaCerco i peggiori bar de CaracasGiochiamo a passarci quel filtroE senza di te sai che resto a casaSe siamo sfattiChiusi in due o tre scattiAll’ombra dei palazzi coiBaci a tempo up and downSpacco in due questa cittàma non ti incrocio maiNella testa ho unDamn Dam DamE poi Come si fa?Se quando te ne vaiSento qua paco rabam bam bam bamÈ unBimbiSiamo poi come due bimbiSpari a palla la playlistDimmi ancora chi seiDimmi ancora che vuoiDimmi ancora se mi vuoi bene oFingi eOggi non cercarmi piùL'articolo, ildiproviene da Biccy.