L’Editrice San Marco celebra i suoi 70 anni. E riparte con un libro dopo i danni dell’alluvione

Ponteranica. Unper raccontare la propria storia, per ripercorrere settant’di attività e per ripartire simbolicamentei dsubiti dall’alluvione che ha colpito la città lo scorso 9 settembre.Sanfesteggia unversario speciale con un volume che riavvolge il nastro riportandolo al 1955, anno di fondazione, fino ai giorni nostri. Specializzata in volumi tecnici per i centri di formazione professionale, la casa editrice indipendente è al decimo posto in Italia come gruppo editoriale proprietario per quel che riguarda le scuole secondarie di secondo grado, ovvero le ‘vecchie’ scuole superiori, con lo 0,78% del mercato nazionale: quasi 250mila studenti ad oggi adottano i testi San, con un aumento del 70% delle classi registrato nell’ultimo decennio.