Inter-news.it - Sparta Praga-Inter 0-1 di misura, la decide Lautaro Martinez!

Termina 0-1, sfida valevole per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-1GOL ANNULLATO – Rientra meglio lonella ripresa, con ritmi alti e un pressing forsennato a mettere in difficoltà l’. Al 55? è ancora Birmancevic a rendersi pericoloso con una conclusione dal lato sinistro dell’area, bravo Sommer a deviare in angolo. Al 62? sono però i nerazzurri ad andare in rete: azione magistrale con Dimarco liberato dietro alla difesa, tocco per Dumfries che in diagonale fa 0-2. Dopo un lungo check, però, il direttore di gara annulla per fuorigioco. Minuto 69, ancorapericolosa: Thuram fa ripartire una ripartenza gestita bene da Frattesi che mette in mezzo per, murato però al momento della conclusione.