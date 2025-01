Lanazione.it - Si presenta per la firma in caserma con una bici rubata: denunciato per ricettazione

Pisa, 22 gennaio 2025 - Un caso a dir poco singolare alla stazione Carabinieri di Pisa Porta a Mare. Un carabiniere è riuscito a identificare e denunciare un ricettatore che, in modo alquanto incauto, si èto presso lasu unaclettamesi prima. Il protagonista di questa vicenda è un uomo di 52 anni, di origini straniere e con un trascorso penale, che era obbligato arsi regolarmente alla Polizia Giudiziaria per apporre la. Nel pomeriggio di ieri, mentre si trovava in prossimità dellaper assolvere a tale obbligo, il carabiniere in servizio ha notato un dettaglio che ha scatenato il suo intuito. La scoperta e l'importanza dell'intuito Lacletta parcheggiata nei pressi della stazione corrispondeva infatti alla descrizione di un veicolo segnalato come rubato il dicembre precedente.