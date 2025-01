Nerdpool.it - Star Wars: Padme tornerà in Ahsoka Stagione 2?

Dopo il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker nella primadi, sembra che la secondapossa vedere il ritorno di un altro volto familiare della trilogia prequel di. Secondo Kristian Harloff, Natalie Portman potrebbe tornare nel ruolo di Padmé Amidala.Ecco le sue parole:“Ho saputo che il showrunner diDave Filoni sta lavorando duramente per riportare questo personaggio,” ha dichiarato Harloff durante un episodio del suo podcast. “Sembra che ci sia quasi riuscito. Non credo che ci sia ancora un contratto firmato, ma ci siamo vicini, e pare che Natalie Portman potrebbe tornare in.”Harloff ha ipotizzato che il potenziale ritorno di Portman potrebbe avere luogo in un contesto legato al “World Between Worlds”, un piano mistico della Forza che collega tutti i luoghi e i momenti del tempo.