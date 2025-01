Iltempo.it - Oltre 200 mila visitatori per la mostra Botero a Roma

(ITALPRESS) – 203.408 i. Picchi di4.000nei weekend e negli ultimi giorni dicon turni soldout già dall'apertura delle prevendite e file deinon prenotati condue ore di attesa. 18.000 biglietti per bambini e studenti. 1.800 gruppi totali di cui 600 gruppi scuole.1.000 visite guidate di cui650 visite per scuole.Centinaia gli articoli stampa e migliaia di condivisioni e contenuti postati sui social networks. Questo è il bilancio finale di “Fernando. La grande” che si è conclusa il 19 gennaio a Palazzo Bonaparte di. Un grandissimo successo per la prima e più completadi pittura mai realizzata in Italia a un anno dalla scomparsa del Maestro colombiano, Fernando, che conferma la passione e l'affetto da parte del pubblico per un artista senza pari nel suo genere, dallo stile unico e immediatamente risconoscibile, che dei suoi soggetti e delle fisicità corpulente ne ha fatto da sempre il suo marchio iconico.