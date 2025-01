Ilgiorno.it - Il grande fratello a Lissone. La sicurezza a 360 gradi. Altre 12 telecamere in arrivo

Una dozzina di nuovi occhi elettronici per tenere sotto controllo le strade della città, in particolare alcuni dei punti di ingresso sul territorio e le zone circostanti, per verificare i mezzi in transito e la loro velocità, combattere l’abbandono di rifiuti o altri comportamenti che possono provocare degrado. È il progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale messo in cantiere dall’Amministrazionese: il piano è già stato approvato dalla Giunta guidata dalla sindaca Laura Borella e prevede di sfruttare un cofinanziamento regionale per acquistare nuoveda collocare in 3 punti della città, oltre ad alcuni lavori di miglioria tecnica sugli impianti già esistenti nel parcheggio vicino alla stazione ferroviaria. Obiettivo, incrementare la. L’operazione dovrebbe venire a costare poco più di 46mila euro: di questi, la metà il municipio li vorrebbe coprire con i fondi messi a disposizione dalla Regione per progetti relativi a nuove strumentazioni destinate alla polizia locale.