Dramma in Turchia | hotel sulla neve devastato da un incendio | almeno 10 morti

Tragedia in un resort sciistico in. Un devastanteha colpito una Kartalkaya, località situata nella catena montuosa della provincia di Bolu, causando la morte didieci persone. Durante la notte, le fiamme hanno avvolto l’edificio, provocando anche 32 feriti.Tragicoin unsciistico inIl ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha confermato il tragico bilancio con un post su X: “Oggi, alle 3:27 (le 1:27 in Italia), è stato segnalato unin unnel resort sciistico di Kartalkaya. Purtroppo, il numero delle vittime è salito a dieci e quello dei feriti a trentadue”.Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otelinin restoran?nda saat 03.30’da yang?n ç?kt?.K?sa sürede büyüyen ve di?er katlara yay?lan yang?nda 6 ki?i öldü, 31 ki?i yaraland?.