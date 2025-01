Ilrestodelcarlino.it - Dalle maschere storiche a Faber. In città il Carnevale è già iniziato

È stato un fine settimana all’insegna del divertimento e dell’allegria con la festa di Sant’Antonio e la benedizione degli animali in piazza Arringo e soprattutto il via agli eventi per il2025 che culmineranno domenica 2 e martedì 4 marzo con il concorso mascherato. L’evento ai Filarmonici coi Carnevali d’Italia è stato emozionante, peccato che il maltempo non ha permesso lo svolgimento della sfilata delleper le vie del centro storico, mentre è stata particolarmente apprezzata la mostra fotografica di Sandro Riga nella Sala Cola dell’Amatrice. Ieri ci sono stati poi alcuni appuntamenti molto affollati: al teatro Ventidio Basso è andato in scena Pollicino Show per la stagione de, teatro per ragazzi. Al Filarmonici invece il protagonista è stato Fabrizio De Andrè con la Buona Novella.