Lanazione.it - Corso di scrittura creativa per bimbi. Stimolo per leggere e creare storie

Leggi su Lanazione.it

E’ in programma alla biblioteca civica Doria undidedicato ai bambini delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria per avvicinare i più piccoli al mondo della lettura, della letteratura e della. Coordinato da Claudia Facchinetti, giornalista ed autrice per ragazzi, in collaborazione con Annamaria Giannetto Pini, ilsi articolerà in 4 incontri da 2 ore al costo di 20 euro l’uno. Iscrizioni aperte fino al 31 di gennaio con un massimo di 15 partecipanti. Ilpartirà a febbraio presumibilmente il sabato pomeriggio. Info e iscrizioni 347 8806795 (Francesca Facchinetti). Ilsi articola in due parti, una dedicata ad un approfondimento sul mondo letterario per ragazzi ed una seconda in cui si passerà all’azione, con la stesura di un testo completo dall’incipit alla scelta e struttura dei personaggi, alla formazione di una trama con la scelta di un genere letterario e di un finale.