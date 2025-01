Uominiedonnenews.it - Mina Settembre 3, Terza Puntata: Titti Torna A Napoli Disperata!

Leggi su Uominiedonnenews.it

3,dopo un evento che sconvolge la sua vita anche dal punto di vista professionale. Anche Fiore si trova in un momento di crisi!3 prosegue e, nel corso del terzo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà. L’amica dinon farà ritorno per una rimpatriata come è già accaduto in precedenza, ma per un motivo molto più serio e la sua disperazione sarà palpabile. Le amiche ovviamente cercheranno di aiutarla. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.3: dove eravamo rimasti?Gelsoe Rosaria si recano al cimitero per rendere omaggio alle loro madri, ma avviene qualcosa di inquietante. La tomba della mamma di Rosaria è stata vandalizzata, e ad aver commesso questo atto è stata una donna misteriosa che lancia gravi accuse.