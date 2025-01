Lanazione.it - Il turismo nautico chiede spazio: "Gli ormeggi sono insufficienti"

Leggi su Lanazione.it

ll suo paragone attinge dall’atavico e italico dilemma: tante potenzialità ma poco sfruttate. Un Paese pieno di città d’arte ma incapace di accogliere tutti gli appassionati. E così pure la costa toscana: lunghissima, ma con un risicato numero di. Stimolato dal recente editoriale "La sfida del, equilibrio difficile fra vivibilità e competitività" a firma della vice direttrice de La Nazione Cristina Privitera, l’amministratore unico della "Spartivento" Stefano Pizzi interviene direttamente dalla fiera nautica a Düsseldorf per lanciare un appello affinché ildel mare diventi una priorità per le istituzioni. L’azienda, con sede a Roma e attiva dal 2001, ha sei basi tra cui quella a Marina Cala de’ Medici (Li). Il motivo principale per cui ha sentito il bisogno di contattarci.