Ezio Greggio e la Milano in vetrina: "Ieri gli yuppies, oggi gli influencer. Iacchetti? Remissivo, io più aggressivo"

È un’icona della tv e del cinema., 70 anni, volto noto al “popolo di Striscia” e non solo, con il suo stile inconfondibile, divertirà gli spettatori nello show “Una vita sullo schermo”. La prima tappa èal Teatro Celebrazioni di Bologna. Ne seguiranno altre. Il 21 febbraio, poi, al Dal Verme di. Ha il Guinness per essere il primo conduttore di Striscia la notizia. “Do il mio contributo, da 37 anni, a una trasmissione che racconta l’Italia, altri Paesi e grandi leader. Ogni giorno è un’istantanea straordinaria di dove, come e con chi stiamo andando. Striscia è un giornale vero e proprio. Mettere insieme notizie, inchieste, risate e satira, credo, sia una formula vincente. I latini dicevano: “Dietro una risata si nasconde una grande verità”. E la satira è portatrice di verità.