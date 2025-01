Juventusnews24.com - Dorgu Juve, con l’addio di Cambiaso sarà assalto al gioiellino del Lecce! Cifre e dettagli del possibile affare

Il calciomercato Juve sembra avere pochissimi dubbi a riguardo. Nel caso in cui l'affondo per Cambiaso da parte del Manchester City dovesse andare in porto, i bianconeri andrebbero dritti su Dorgu del Lecce per sostituire l'esterno azzurro. Come riportato da Tuttosport il classe 2004 è già nei radar da un annetto circa e fa gola a mezza Europa: dal Manchester United al Chelsea, passando per il Napoli. La concorrenza è elevata così come la cifra da sborsare: servirebbero almeno 40 milioni di euro.