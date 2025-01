Bergamonews.it - Sarnico, lo scrittore Raul Montanari presenta il suo nuovo romanzo

. Venerdì 24 gennaio, uno degli autori italiani più apprezzati,il suo, “L’amore non è un arrocco. Capire la vita grazie agli scacchi”, pubblicato da Baldini&Castoldi.L’incontro si terrà alle ore 20.30 all’auditorium del Municipio in via Roma 54. Al termine, sarà possibile incontrare l’autore e fare il firma copie.Luca Patelli.La partecipazione è gratuita con prenotazione richiesta sul sito Eventbrite.it.L’iniziativa è organizzata da Associazione Scenari, Comune die Biblioteca di, con la collaborazione de La Libreria del Lago, e si inserisce come evento dopo festival di “Libri sul Lago”, rassegna di storie e luoghi sul lago d’Iseo.svela racconti, aneddoti, confessioni personali e attraverso le leggi e le curiosità del mondo degli scacchi ci aiuta a riflettere in modo del tuttosui sentimenti, sul destino, sui progetti, i fallimenti, le delusioni, il tempo, la paura, rivelando soluzioni inedite per le nostre battaglie quotidiane.