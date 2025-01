Gamerbrain.net - Nintendo Switch 2 annunciata con un nuovo Mario Kart

A distanza di poco tempo dall’articolo nel quale vi abbiamo parlato del design della2 svelato da Genki, ieri pomeriggio,ha sorpreso tutti annunciando la console, con un Trailer che mette in mostra design e cararatteristiche, sfoggiando allo stesso tempo un breve gameplay tratto dal2 è realtàPartiamo subito anticipandovi che la console sarà compatibile con buona parte dei giochi per, sia in versione fisica che digitale.ci tiene a precisare che potrebbero esserci delle incompatibilità, maggiori dettagli verranno divulgati in un secondo momento. Purtroppo il Trailer non ci svela l’hardware della console, ma ci anticipa che tutti i dettagli verranno diffusi il 2 Aprile 2025, giorno in cui si terrà ilDirect dedicato.