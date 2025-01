Quotidiano.net - Giustizia Carriere separate

Non è solo una riforma, è una bandiera. Uno spettro che si aggira da oltre 30 anni nella politica italiana. Promesso da un lato, temuto dall’altro. La separazione delle, chiodo fisso di Berlusconi e di Forza Italia, senza che il Cavaliere osasse però mai forzare la mano davvero, ha mosso ieri il primo passo sostanziale con il via libera della Camera al disegno di legge che modifica il titolo IV della Costituzione: 174 sì, 92 no e 5 astenuti. Compatto il centrodestra, divisa l’opposizione: contrario l’asse Pd,M5s, Avs. Favorevoli Calenda e +Europa, come è ovvio dal momento che è un cavallo di battaglia dei radicali da sempre. Si astiene Italia viva che in realtà sarebbe d’accordo, ma Renzi non ha voluto incrinare il rapporto con Elly Schlein, che corteggia serratamente. Si tratta di una riforma costituzionale: di passi ce ne vorranno altri 4 (tre letture in Parlamento e il referendum) prima di cambiare il volto della magistratura italiana.