Dopo il Comunale e Provinciale aperto sulla stazione Alta Velocità interviene Confindustria Toscana Sud

Arezzo, 17 gennaio 2025 – Sul Consigliodi ieriSud per voce del suo Direttore generale Alessandro Tarquini. «Nel corso della riunione del Consigliodi ieriè emerso come lo studio di fattibilità presentato da RFI al Tavolo Tecnico interministeriale sia risultato errata e necessiti di essere rivista e corretta.Sud in precedenza aveva evidenziato l’opportunità che l’individuazione del luogo ove allocare lafosse il frutto di uno studio tecnico- scientifico e non dettato da ragioni politiche. Auspichiamo che ora l’attività di revisione dello studio venga portata avanti su tali basi». «Quello che è certo è che il progetto per laMedioEtruria non vede al momento risorse stanziate pertanto dovranno continuare ad essere garantite alladi Arezzo le attuali fermate dei treni aded incrementate le stesse almeno di una ulteriore di coppia di treni nelle fascia centrale della giornata - continua Tarquini – Già in passatoSud aveva presentato analisi e studisituazione della rete ferroviaria in area vasta fra le provincie di Arezzo, Siena e Perugia evidenziando sempre l’importanza strategica delladi Arezzo Centrale per i collegamenti dei treni regionali di fondamentale importanza per i numerosi pendolari diretti a Firenze e ai centri delle altre due provincie confinanti.