Pallamano, Italia in una nuova dimensione! Travolge anche l'Algeria e supera il primo girone ai Mondiali!

Ai2025 di: l’è uno spettacolo. Nella seconda partita delB del Preliminary Round, gli azzurri travolgonocon il punteggio di 32-23 assicurandosi la seconda vittoria nella pool e soprattutto il passaggio certo e anticipato al Main Round del torneo iridato.CRONACA-ALGERIAA Herning la partita inizia con l’a sbloccare la contesa, per effetto del gol di Bulzamini, e poi un match che “ristagna” 5 minuti, complicele parate di Ebner e l’imprecisione azzurra in alcune giocate.poi pareggia sull’1-1, ma è l’unico momento in cui gli africani riescono a stare con gli uomini di Riccardo Trillini.Dal 2-1 griffato da Prantner infatti, Parisini e compagni volano via. Pirani scava il solco sul 6-3 in campo aperto, mentre la panchina algerina è costretta a chiamare timeout.