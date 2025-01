Ilfattoquotidiano.it - “Il progetto di sposarmi e avere dei figli c’era, ma non si è realizzato. Se li avessi avuti, non avrei potuto fare certi azzardi”: parla Gianluca Torre

Non solo agente immobiliare,sarà anche conduttore di un podcast dal titolo Casa Perfetta che lo vedrà interagire con molti vip. E il volto di Casa a Prima Vista che ricomincia il 17 febbraio su Real Time si è raccontato in un’intervista a Vanity Fair a cominciare dalla fatidica domanda, se esista o meno la casa perfetta: “Assolutamente no, soprattutto perché non troveremo mai una casa che soddisfi al 100% i nostri gusti. La vera casa perfetta, però, è quella di cui conserviamo i ricordi più belli, ed è anche per questo che sono stato contento di mettermi alla prova in questo podcast in cui ho cercato di mettere a loro agio i miei ospiti”.o unico, da bimbo pensava che da grande avrebbe fatto il muratore: “(.) Volevo costruire le case mattone su mattone. Vicino alla casa sul lago di Como dei miei nonni sorgeva un cantiere, e li obbligavo a portarmici perché ero affascinato da quello che stavano per costruire.