Cher pronta a salutare la musica: "Sarà il mio ultimo album"

Da mesista lavorando al suo nuovo, che pareanche l’. La star del pop ha rilasciato una lunga intervista al magazine brasiliano Veja (durante un’altra recente occasione ha minacciato di abbandonare l’intervista quando è stata nominata Madonna) nella quale ha rivelato che la sua voce non è più quella di un tempo e che anche per questo motivo il prossimo discol’della sua carriera: “Sono quasi certa che questoil mio. Perché lo dico? Perché a un certo punto nella vita di una cantante arriva semplicemente il momento in cui la voce non è più adatta al canto. La mia voce non è la stessa di un tempo. Ecco perché sto cercando di registrare il nuovoil più velocemente possibile. Darò il meglio di me e spero che piaccia alla gente“.E se volete vederedal vivo pronti a comprare i biglietti del suo nuovo tour, perché anche questol’