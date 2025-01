Nerdpool.it - Avatar: Fuoco e Cenere, ecco le due nuove incredibili immagini del film

Leggi su Nerdpool.it

introdurrà duetribù Na’vi nel corso dell’anno, ma l’ultimo sneak peek le farà sentire già vicine. In una nuova intervista rilasciata a Empire, il regista James Cameron ha fornito alcuni nuovi dettagli sulla tribù dellae sui Commercianti del Vento, insieme ad alcuneconcept art di entrambi i loro design. Ha anche descritto un nuovo personaggio, Varang, e le sue motivazioni come leader del Clan della. Sembra che Cameron abbia intenzione di svelare questoa poco a poco nei prossimi mesi, prima della prima di: Fire and Ash, prevista per il 19 dicembre 2025.Il terzo capitolo dell’epico fantasy spaziale di Cameron ci porta inregioni di Pandora, presentandoci i primi grandi antagonisti non umani, ovvero il Clan della