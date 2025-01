Metropolitanmagazine.it - Happy Days e la nostalgia del sogno americano

Era il 15 gennaio 1974 quando, sul network televisivo ABC, approdò una serie destinata a diventare un vero cult per il decennio successivo:. La sitcom, ideata dal regista Garry Marshall (Pretty Woman, Se scappi ti sposo, Pretty Princess), nacque da una costola di Love, American Style o New Love, American Style, antologia televisiva trasmessa dal 1969 al 1974. Il ventiduesimo episodio della terza stagione vide tra gli interpreti Ron Howard e soci, e generò l’episodio pilota, poi rifiutato, Love and the. Da quell’idea, venne sviluppato in seguito il telefilm che tutti conosciamo.: trama e personaggiIl cast diLa situation comedy, ambientata a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, si concentra sui Cunningham, famiglia della medio borghesia americana residente a Milwaukee, nel Wisconsin.