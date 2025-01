Ilrestodelcarlino.it - Fabriano Cerreto da urlo. Osimana sempre più giù

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tre punti di platino per ilnel derby, il primo successo per mister Gastone Mariotti alla seconda sulla panchina dei cartai. Che espugnano un campo insidioso come quello di Matelica, contro una squadra reduce dal blitz di Osimo. "Una vittoria che ci voleva anche per il morale - afferma mister Mariotti -. Era una partita importante, perché venivamo dalla scoppola in casa contro l’Urbino che aveva fatto male a livello di classifica, ma anche nel morale. Ma i ragazzi in settimana si sono allenati bene, prima della partita avevo chiesto tanta attenzione dall’inizio, essere bravi nei duelli, cercare di restare molto corti e non dare molto spazio al Matelica. Ci siamo riusciti, giocando discretamente bene". Il gol porta la firma di Conti, "poi c’è stata la reazione del Matelica, ma l’abbiamo portata a casa.