Thesocialpost.it - Ddl sicurezza, il centrodestra si spacca: alta tensione sulle nuove norme

Leggi su Thesocialpost.it

Dopo i recenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, la maggioranza sembra intenzionata a velocizzare l’approvazione del disegno di legge sulla. Il provvedimento, già approvato dalla Camera lo scorso ottobre, ha visto un rallentamento al Senato, almeno fino alla scorsa settimana, in seguito ai disordini scaturiti dalla morte del giovane Ramy.Leggi anche: Corea del sud, arrestato il presidente Yoon con l’accusa di tradimentoSecondo alcune fonti parlamentari, il provvedimento è influenzato da osservazioni provenienti dal Quirinale. Questi rilievi riguarderebbero, ad esempio, la proposta di restringere l’uso di schede SIM per i migranti e la norma che prevede la detenzione delle donne in gravidanza, pensata per contrastare il fenomeno delle borseggiatrici che sfruttano la loro condizione per evitare l’arresto.