Oasport.it - Carlos Alcaraz lascia cinque game a Yoshihito Nishioka e approda al terzo turno degli Australian Open

Tutto molto facile.(n.3 del ranking) domina nel secondo2025. Sul campo della Margaret Court Arena di Melbourne, il funambolo di Murcia ha impartito una lezione di tennis al giapponese(n.65 del ranking) sul punteggio di 6-0 6-1 6-4 in 1 ora e 22 minuti di gioco. Troppa differenza di velocità di palla tra i due giocatori, con lo spagnolo che ha anche un po’ staccato la spina nelset, commettendo qualche errore di troppo. Comoda qualificazione alround per lui che affronterà il vincente del confronto tra l’o Jordan Thompson e il portoghese Nuno Borges.Nel primo set c’è solo un giocatore in campo., forse neanche al meglio della sua forma per l’evidente manicotto al braccio sinistro, viene travolto dalla furia di Carlitos.