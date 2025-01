Oasport.it - Calcio a 5: all’Italia femminile non riesce la rimonta. Il Portogallo vince 2-3 nella prima amichevole

Ladel mini-ciclo di due test match contro il, finisce con una sconfitta di misura per la nazionale italianadia 5, che a Prato è stata sconfitta dalle lusitane per 2-3.Partita dai due volti: nel primo tempo sono le ospiti ad andare in gol. Apre Fifò, raddoppia immediatamente Pereira e poi chiude i conti dellafrazione, sullo 0-3, Texeira. L’Italiaripresa reagisce: Adamatti e Boutimah segnano a metà del secondo tempo. Le azzurre provano poi l’assalto finale senza riuscire però a impattare.Si chiude così ladelle due amichevoli contro il. Domani, mercoledì 15 gennaio, si replica, cond’inizio previsto sempre per le ore 20.“Siamo andate sotto per nostre distrazioni – commenta la ct Francesca Salvatore, al sito della Divisionea 5 -, contro una squadra davvero cinica che non perdona niente.