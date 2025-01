Agi.it - Licenziata per i ritardi, ma il giudice la fa riassumere, "colpa dei treni"

AGI -per inell'ingresso a lavoro, ma le mancanze della lavoratrice erano dovute alla scarsa puntualità del trasporto ferroviario locale. Per questo il tribunale di Firenze, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, ha dichiarato il licenziamento illegittimo, ordinando la riassunzione in servizio con un indennizzo per i periodi in cui non aveva lavorato. La lavoratrice, residente a Pontassieve, raggiungeva il posto di lavoro (una gelateria del centro storico) con il treno. Per 8 volte in 4 mesi è arrivata in ritardo perdeiregionali. Il provvedimento secondo ilavrebbe avuto inoltre un "carattere ritorsivo". La lavoratrice aveva chiesto un congedo per motivi di studio e solo al suo rientro la società le aveva ordinato di trasferirsi in punto vendita diverso da quello vicino alla stazione in cui lavorava originariamente.