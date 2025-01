Anteprima24.it - Sciopero metalmeccanici nel Casertano, ‘sos Jabil e Softlab’

Tempo di lettura: 3 minutigenerale deinel, con corteo per le strade del capoluogo e presidio fuori la sede di Confindustria. Circa 300 manifestanti, tra lavoratori e rappresentanti sindacali, si sono dati appuntamento fuori alla stazione ferroviaria di Caserta, dove è poi partito il corteo con striscioni e bandiere delle sigle delle organizzazioni dei lavoratori.“Lodi oggi come quello del 13 giugno scorso – spiega il segretario generale della Fiom-Cgil di Caserta Francesco Percuoco – è la lotta straordinaria delle lavoratrici e dei lavoratori per il futuro deidi Caserta. Unoche porta al centro dell’attenzione due battaglie fondamentali. Da una parte, le molteplici vertenze aperte comee Softlab che minacciano la tenuta sociale e industriale del nostro territorio, alcune delle quali hanno raggiunto livelli drammatici.