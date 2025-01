Captain America | Brave New World il nuovo trailer ripercorre la strada di Sam Wilson nel MCU

Leggi su Cinefilos.it

New, illadi Samnel MCUIldiNew, a poco meno di un mese dall’uscita del film in sala, ripropone un breve riassunto del percorso di Samall’interno del MCU, sotto forma di ricordi che l’eroe ha del suo primo incontro con Steve Rogers e dei momenti importanti della loro amicizia.Ilanticipa ovviamente anche moltissima azione ma anche parecchia emozione nel percorso di questo “ragazzo normale” nel cammino verso il raggiungimento di uno status e soprattutto di un ruolo che ha ereditato e che deve dimostrare di meritare.Quello che sappiamo sul filmNewNewriprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam(Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan