Bimbo morto a Marsa Alam | i genitori chiedono piena chiarezza con nuovi accertamenti sanitari

del piccolo Mattia Cossettini, deceduto durante una vacanza a Marsa Alam, in Egitto, di "fare piena chiarezza" sulle circostanze della tragica morte del loro figlio. Attraverso l'avvocata Maria Virginia Maccari, che rappresenta la famiglia, hanno espresso la necessità di "procedere con ulteriori accertamenti sanitari per comprendere completamente i reali eventi e le cause che hanno portato a questa perdita". Nei giorni scorsi, la Direzione sanitaria del Mar Rosso ha diffuso sui social l'esito di esami clinici condotti sul corpo del bambino, dichiarando che soffriva di una grave patologia preesistente, nello specifico un tumore cerebrale e una polmonite batterica.