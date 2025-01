Zonawrestling.net - WWE: Eddie Thorpe si guadagna una futura chance al titolo NXT nel Live Event di ieri

Nella giornata diNXT ha tenuto unin quel di Jacksonville, Florida. Tra i vari match in programma anche una Battle Royal a 10 uomini con in palio unatitle shot alNXT attualmente detenuto da Oba Femi. A spuntarla è stato.Title shot perNel corso deldiha vinto una Battle Royal a 10 uominindosi così unatitolata all’NXT Title. Al momento non si sa ne quandoavrà il suo match titolato ne se ciò avverrà in tv o in un. Ricordiamo che ilè attualmente detenuto da Oba Femi che a New Year’s Evil ha sconfitto proprioe Trick Williams in un Triple Threat March conquistando così la cintura. Sul fronte femminile, neldi venerdì, Lola Vice ha vinta una Royal Rumble femminile ottenendo una title show all’NXT Women’s Title detenuto da Giulia.