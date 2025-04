Ospiti dominanti completano il ritorno per rivendicare il vantaggio di prima gamma

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-09 23:17:00 Ecco quanto riportato poco fa:Un PSG dominante è tornato da un goal perundi due goal rispetto all’Aston Villa nellagamba dei quarti di finale della Champions League.Morgan Rogers aveva dato a UNAI Emery una sorpresa in un rauco Parc des Princes, ma i gol sublimi del desiderio Dowe, Khvicha Kvaratskhelia e Nuno Mendes hanno completato ilper i campioni della Ligue 1.Villa, la cui corsa di sette vittorie successive in tutte le competizioni si è conclusa, potrebbe avere poche lamentele sul punteggio mentre la squadra di Luis Enrique, a volte mozzafiato, era impressionante.Gli uomini di Emery hanno ancora un colpo alla progressione per gli ultimi quattro della competizione europea del club d’élite, ma richiederà uno sforzo monumentale a Villa Park la prossima settimana.