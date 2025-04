Game-experience.it - Angry Birds si fionda su Super Monkey Ball Banana Rumble

Leggi su Game-experience.it

Preparatevi arvi in azione! Oggi, SEGA ha annunciato che Red diè ora disponibile come personaggio DLC a pagamento inattraverso il Nintendo eShop! Giocando nei panni di Red, i giocatori scopriranno che le banane del gioco si sono trasformate in piume, che alcune si sono raggruppate in ciuffi e che quelle dorate ora sono delle piume luminose!Qui di seguito è possibile dare un’occhiata all’ultimo trailer con l’annuncio dell’arrivo di Red: Chi non ha ancora provato il gioco può dare una possibilità agrazie alla demo disponibile sul Nintendo eShop! I giocatori potranno provare i primi tre mondi della Modalità Avventura e avranno accesso ad oggetti selezionati. I salvataggi della demo possono essere trasferiti al gioco completo dopo l’acquisto.